В Республики Беларусь опровергают факт ремонта русского военного самолета

Между тем, как передает «Sputnik-Белоруссия» ссылаясь на представителя минского учреждения, информация о русском самолете не соответствует реальности, Ту-134УБЛ никогда не ремонтировался на минском авиаремонтном заводе, а его кадры якобы являются монтажом.

Судя по надписям и эмблемам на фюзеляже самолета, особая модификация Ту-134 приписана к Морской авиации ВМФ Российской Федерации.

В глобальной паутине появились фотографии, сделанные на Минском заводе гражданской авиации № 407 (Республика Беларусь).

Сотрудники завода в беседе со Sputnik Беларусь опровергли наличие в компании такой техники, заявив, что распространяемые в глобальной паутине фотографии являются подделкой.

Учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ (также известный как Ту-134А-4) разработали в ОКБ Туполева с самого начала 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134Б. Невзирая на то, что с 2012 г. русская армия официально не имеет морской ракетоносной авиации, самолеты данной модели могут быть оборудованы ракетами Х-32 и, соответственно, наносить удары по кораблям.

В отличие от пассажирского Ту-134 фюзеляж Ту-134А-4 удлинен на четыре метра, а носовая часть самолета схожа с той, которой оснащаются ракетоносцы, пишет «Российская газета». Версия для флота отличается дополнительным рабочим местом штурмана, держателями для бомб и крылатых ракет. Например, две единицы закреплены за Ейским авиацентром.