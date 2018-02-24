В Россию вернулся первый бизнесмен из «списка Титова»

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся из Лондона в Россию. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook

По его словам, Каковкин обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств. Следователи считали, что бизнесмен не собирался их возвращать.

Отмечается, что в день подачи заявления истцом на средства Каковкина был наложен арест. По этой причине он не имел возможности вернуть их в добровольном порядке. Титов отметил, что для разрешения противоречия бизнесмену нужно было вернуться в Россию.

При въезде бизнесмена арестовали и направили в изолятор временного содержания. Позже с помощью адвокатов Каковкина и самого бизнес-омбудсмена предпринимателя отпустили домой до суда.

В начале месяца Титов назвал имена 16 бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в других странах, но хотели бы вернуться в Россию. Список поступил в Кремль и прорабатывается на консультациях с силовыми структурами.