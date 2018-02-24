В День защитника Отечества в столице в 3-й раз пройдет Московский кадетский бал.

В этот раз героем мероприятия выбран император Никола II.

Мероприятие состоится в Доме Пашкова.

«Наш проект — это возрождение традиций церемониального бала, когда танцевальный вечер превращается в событие, посвященное личности либо историческому фрагменту, нормальным подражания», — передала РИА Новости Лиепа.

Понятно, что Московский кадетский бал был учрежден благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства народной артистки РФ Илзе Лиепа. Герой нынешнего, 3-го сезона — последний русский император Николай II.

Так называемый «Первый кадетский бал Москвы» нацелен на воспитание чувства слабости к отчизне у подрастающего поколения. Как сообщили на официальном сайте газеты Вечерняя Москва, бал проведут среди воспитанников кадетских училищ и хореографических школ Илзе Лиепы. Участники будут исполнять мазурку, польку, кадриль, полонез, вальс и котильон. На заключительном балу империи, этом зимой давно минувшего 1903 в честь юбилея правления Дома Романовых, танцы шли именно в такой расстановки. Им приписан дресскод: дамам — вечерние платья, кавалерам — парадная военная форма с орденскими колодками, смокинг, темный костюм. Для барышень и кадетов обязательны перчатки, уведомили устроители бала.

Отметим, что основная задача мероприятия — воспитание патриотизма у молодых людей.