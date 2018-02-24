В ЦИК ответили на ноту протеста Украинского государства из-за выборов в Крыму

Балуев подчеркнул, что выборы президента Российской Федерации на территории Крыма и Севастополя пройдут в штатном режиме, и никакие заявления, действия либо протесты украинских властей этому не помешают.

Об этом объявил замглавы русского Центризбиркома Николай Булаев, пишет РИА Новости.

По утверждению Булаева, подобное объявление о недопустимости русских выборов в Крыму Киев уже делал перед парламентским голосованием.

Украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту МИД РФ с протестом против проведения голосования в Крыму.

Он сказал, что «для жителей РФ, проживающих в Крыму, этот вопрос был решен еще на референдуме в 2014-ом».

Он подчеркнул, что граждане полуострова фактически единогласно выбрали свое будущее — приняли решение вернуться в состав Российской Федерации. По утверждению замглавы ЦИК, в этот раз выборы также пройдут в штатном режиме и «люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным».

Замглавы Центризбиркома также напомнил, что Киев делал сходное объявление на выборах в Государственную думу РФ в 2016-ом году.