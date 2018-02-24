В Госдепе призвали РФ согласиться на введение миротворцев в Донбасс

Уполномоченный ведомства отметила, что РФ по силам остановить конфликт и воздействовать на силы, которые она поддерживает на Донбассе. Об этом в процессе брифинга для репортеров в Госдепартаменте США сообщила официальный уполномоченный американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Радио Свобода.

«Мы снова призываем Российскую Федерацию приказать своим подконтрольным силам воплотить полное прекращение огня, а кроме этого согласиться на активную миротворческую миссию ООН», — проинформировала Нойерт.

Кроме того, секретарь Государственного департамента США отметила, что РФ «неоднократно демонстрировала» способность остановить насилие при наличии «соответствующего желания». Также просим вас не обращаться в комментариях к героям статей, политикам и международным руководителям - они вас не услышат.