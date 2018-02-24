В идее провести форум координаторов ЦУР нет политической подоплеки

Беларусь предлагает сформировать мировую базу наилучших практик по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщила зампредседатель Совета Республики Марианна Щеткина на встрече с первым заместителем генсека ООН Аминой Мохаммед в Минске во вторник. Мероприятие проходит при помощи мобильного оператора МТС.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что настоящее устойчивое развитие нереально в условиях политической напряженности. Данная предложенная республикой Белоруссией идея получила широкую интернациональную поддержку, в том числе со стороны руководства компаний системы ООН.

Это объявление он сделал, выступая сегодня на областном консилиуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии, информирует Sputnik.

Уполномоченные 40 стран и интернациональных компаний решают, как построить справедливое общество, преодолеть социальные и экологические проблемы.

М.Щеткина также обратила внимание, что при работе по выполнении Повестки-2030 Беларусь столкнулась с рядом трудностей, в частности, при имплементации индикаторов устойчивого развития в программные документы на общегосударственном уровне.

В рамках форума планируется сформировать региональную сеть национальных координаторов по ЦУР.

Так, в политическом обращении Президента Нурсултана Назарбаева членам СБ ООН «Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» подчеркиваетсянеразрывная связь между миром, безопасностью и развитием в Центральной Азии.