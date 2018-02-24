Видео: NАSA испытало сверхтяжелый двигатель ракеты для полета на Марс

Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса третьи в 2018 году стендовые огневые испытания ракетного двигателя RS-25. Об этом сообщается на канале агентства в Youtube.

Силовой агрегат в течение 50 секунд поддерживал рекордную тягу в 113 процентов от номинального значения на уровне моря. Четыре двигателя RS-25 получит первая ступень создаваемой американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), первый запуск которой запланирован на 2020 год.

Напомним, 22 февраля SpaceX запустил ракету со спутниками глобального интернета.

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