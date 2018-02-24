Владимир Путин поздравил губернатора Брянской области Александра Богомаза с днем рождения

Мы уже сообщали, что сегодня также состоялся телефонный разговор Александра Богомаза с Президентом РФ Владимиром Путиным, который лично поздравить руководителя нашего региона с Днем рождения!

Его поздравили с днем рождения начальники государства, многие граждане области.

В сей день он решил подвести определенные результаты. В 1983-м году окончил Брянский технологический вуз по специальности «инженер-механик».

Как информирует pr-служба руководства Брянской области, Президент РФ Владимир Путин и по телефону поздравил с днем рождения руководителя региона. В первый раз за последние два-три года область вкладывает не менее 500 млн руб. собственных средств на завершение так называемых спортивных долгостроев.

«Область участвует в федеральных программах и получает софинансирование».

Как передает pr-служба руководства области, в этот праздник руководитель региона решил подвести определенные результаты.