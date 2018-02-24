Владимир Путин внёс в Государственную думу законодательный проект, уточняющий функции РАН

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законодательный проект, который уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия русской академии (РАН).

Народные избранники Госдумы рассмотрят проект закона, который уточняет цели РАН, ее основные полномочия, функции и задачи.

Как следует из информации, расположенной в электронной базе данных на сайте нижней палаты русского парламента, соответствующий документ внес президент РФ Владимир Путин. Особо выделены исследования РАН «в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства».

К целям РАН предлагается отнести прогнозирование основных направлений социально-технического и научного развития страны, руководство над деятельностью специализированных компаний и образовательных учреждений.

К задачам РАН хотят отнести проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. Также к целям РАН предлагают отнести научно-методическое руководство научной и научно-технологической деятельностью научных компаний и образовательных компаний высшего образования. Законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений, касающихся назначения управляющих таковых компаний.