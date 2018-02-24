Власти Черновцов запретили все русские надписи в городе

Городской совет города Черновцы запретил наименования на русском языке. Данное решение было принято в рамках одобренного не так давно законодательного проекта «О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы». «Во всех сферах социального обслуживания жителей, при реализации товаров и оказании услуг, сначала применяется государственный язык». Во всех заведениях сферы социального питания обязательно наличие меню на украинском языке.

Согласно принятому решению, на украинском языке сейчас должны быть все вывески, плакаты, афиши, меню в ресторанах, реклама. По последним достоверным данным открытых источников, практически три четверти граждан, в частности Донецкой области, считают российский язык родным.

После госпереворота в Украинском государстве в 2014 г. Верховная рада признала утратившим силу закон 2012-ого об основах национальной языковой политики, который предусматривал возможность официального применения русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Напомним, что до этого Верховная рада приняла закон о декоммунизации, обязав снести монументы советской эпохи, а еще переименовать города и улицы, получившие название во времена СССР. Уполномоченные муниципалитета Черновцов считают нужным искоренить российский язык из обихода, так как государственный украинский должен быть на 1 позиции.