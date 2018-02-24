Возмездие: Уничтожена позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел ДНР (ВИДЕО)

На Донбассе точным огнем уничтожена артиллерийская позиция украинских оккупантов, с которой велся огонь по миным городам и поселкам. Соответствующее видео обнародовано Защитниками Донецкой Народной Республики.

Некоторые СМИ и блогеры утверждают, что именно отсюда ВСУ якобы расстреляли санитарный автомобиль, который эвакуировал раненого бойца ДНР под Докучаевском.

«А вот и ответка по тем сволочам из 93-й бригады ВСУ, что уничтожили из ПТРК санитарный автомобиль», — пишет, например, блогеr Daily War.

По данным «Русской Весны» уничтожена совсем другая позиция карателей и не в последние дни, потому что более недели на полях и уж тем более в лесах Донбасса лежит снег ( в основном в городах его не было). На описываемом же видео снега нет.