Все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны быть под санкциями — МИД Украины

Украинский Министерство иностранных дел будет работать над тем, чтобы все причастные к выборам президента России в аннексированном Крыму попали под соответствующие санкции.Кроме того, он сообщил, что Украина направила ноту России, где выразила протест против проведения выборов президента РФ на территории аннексированного полуострова.Также в ведомстве «предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса и отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах на территории Украины без полного выполнения первых двух условий».В России официально назначили выборы президента на день аннексии Крыма 18 марта.В них намерены принять участие действующий президент РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак.Украина будет ставить вопрос на международном уровне о незаконности выборов президента РФ в Крыму.