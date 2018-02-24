Все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны быть под санкциями — МИД Украины

Показать меню
Актуально
Киевские депутаты переименовали Московский мост в Северный - 16:19 Киевские депутаты переименовали Московский мост в Северный Орешкин рассказал, что хочет услышать в послании Путина Федеральному собранию - 16:19 Орешкин рассказал, что хочет услышать в послании Путина Федеральному собранию Лавров: РФ предлагает СБ ООН не распространять перемирие в Сирии на ИГ и «Нусру» - 16:19 Лавров: РФ предлагает СБ ООН не распространять перемирие в Сирии на ИГ и «Нусру» Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружений - 16:19 Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 образцов вооружений Греция выдала России участника банды убийц 60 человек - 16:21 Греция выдала России участника банды убийц 60 человек Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах - 16:21 Шестеро таджиков осуждены за попытку взорвать маршрутку в Люберцах Еловац: баскетболисты Сербии надеются на поддержку болельщиков в игре с немцами - 16:25 Еловац: баскетболисты Сербии надеются на поддержку болельщиков в игре с немцами Еловац: Зоран Лукич убедил меня приехать в "Нижний Новгород" - 16:25 Еловац: Зоран Лукич убедил меня приехать в Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае - 16:25 Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Дубае Радченко: если "Зенит" не пропустит, то пройдет "Селтик" в Лиге Европы - 16:25 Радченко: если МОК надеется передать медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам до - 16:32 МОК надеется передать медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам до окончания Олимпиады Ученые назвали эффективное средство для борьбы с депрессией - 16:34 Ученые назвали эффективное средство для борьбы с депрессией США посоветовали Украине не игнорировать мнение стран-соседей относительно - 16:34 США посоветовали Украине не игнорировать мнение стран-соседей относительно языкового вопроса Кадыров не виноват в сбоях в работе социальная сеть Facebook и Инстаграм - 16:39 Кадыров не виноват в сбоях в работе социальная сеть Facebook и Инстаграм Песков поведал, как и где пройдёт письмо Владимира Путина Федеральному собранию - 16:40 Песков поведал, как и где пройдёт письмо Владимира Путина Федеральному собранию Стало известно, сколько газа нелегально добыла Российская Федерация около Крыма - 16:40 Стало известно, сколько газа нелегально добыла Российская Федерация около Крыма В Vodafone сообщили о проблемах со связью в оккупированном Луганске - 16:40 В Vodafone сообщили о проблемах со связью в оккупированном Луганске
» » Все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны быть под санкциями — МИД Украины

Все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны быть под санкциями — МИД Украины


Добавлено: 24 фев 2018 в 09:55, Категория: Политика
Все привлеченные к выборам президента РФ в Крыму должны быть под санкциями — МИД Украины
Украинский Министерство иностранных дел будет работать над тем, чтобы все причастные к выборам президента России в аннексированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Кроме того, он сообщил, что Украина направила ноту России, где выразила протест против проведения выборов президента РФ на территории аннексированного полуострова.

Также в ведомстве «предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса и отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах на территории Украины без полного выполнения первых двух условий».

В России официально назначили выборы президента на день аннексии Крыма 18 марта.

В них намерены принять участие действующий президент РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак.

Украина будет ставить вопрос на международном уровне о незаконности выборов президента РФ в Крыму.


Материалы по теме:

Климкин: будем работать, чтобы все привлеченные к выборам в Крыму попали под санкции
МИД Украины предупредил Россию о последствиях выборов Крыму
Жириновский не доверил бы Собчак даже прачечную
Рада призвала помешать выборам президента РФ в Крыму
Добавлено: 24 фев 2018 в 09:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России ответили Польше на требование возместить «злодеяния» Ивана Сусанина

В России ответили Польше на требование возместить «злодеяния» Ивана Сусанина

Бабаев: у игрока ЦСКА Васина подозрения на

Бабаев: у игрока ЦСКА Васина подозрения на "кресты"

Колосков: ЦСКА предстоит серьезная проверка на прочность в матчах с

Колосков: ЦСКА предстоит серьезная проверка на прочность в матчах с "Лионом"

Колосков: предрек

Колосков: предрек "Зениту" победу в Лиге Европы, считаю, что так и случится

Загрузка...



Лента новостей
МИД РФ прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса - 15:47 МИД РФ прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции ДонбассаНазвана причина гибели пограничника во Львовской области - 15:47 Названа причина гибели пограничника во Львовской области"Южный Урал" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф ВХЛ с "Ермаком" - 15:42 Лыжница Истомина победила в гонке на 10 км на турнире для не допущенных до ОИ - 15:42 Лыжница Истомина победила в гонке на 10 км на турнире для не допущенных до ОИРезюме Cтива Джобса с ошибками продадут с молотка (ФОТО) - 15:28 Резюме Cтива Джобса с ошибками продадут с молотка (ФОТО)В Британии полиция «крышует» банды насильников - 15:28 В Британии полиция «крышует» банды насильниковЗрада: Украинские производители водки поздравили Донецк с 23 февраля (ФОТО) - 15:28 Зрада: Украинские производители водки поздравили Донецк с 23 февраля (ФОТО)Медведев назначил нового заместителя главы ФНС - 15:26 Медведев назначил нового заместителя главы ФНСМитинг в защиту русских школ стартовал в Риге - 15:26 Митинг в защиту русских школ стартовал в РигеСоглашение России и Туркмении о борьбе с наркотиками вступило в силу - 15:25 Соглашение России и Туркмении о борьбе с наркотиками вступило в силуВ Госдуме напомнили Трампу о настоящем «позоре» США - 15:25 В Госдуме напомнили Трампу о настоящем «позоре» СШАМедведев поздравил лыжников Большунова и Ларькова с медалями ОИ-2018 - 15:25 Медведев поздравил лыжников Большунова и Ларькова с медалями ОИ-2018Гидрометцентр пообещал москвичам отступление морозов 1 марта - 15:25 Гидрометцентр пообещал москвичам отступление морозов 1 мартаМаск назвал «пароль» к будущему глобальному интернету - 15:21 Маск назвал «пароль» к будущему глобальному интернету
Последние новости
В МИД России рассказали очередную историю о "наступлении" ВСУ на Донбассе - 16:18 В МИД России рассказали очередную историю о Сделка на миллиард: Украина подписала договор с крупной американской корпорацией - 16:18 Сделка на миллиард: Украина подписала договор с крупной американской корпорацией Ватерполистки "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" сыграли вничью с "Олимпиакосом" в Евролиге - 16:14 Ватерполистки "Сокол" победил "Саров" во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ - 16:14 ВМС Украины передадут танзанийское судно, изъятое за посещение Крыма - 16:08 ВМС Украины передадут танзанийское судно, изъятое за посещение Крыма Онищенко положительно оценил поправки Путина в закон о РАН - 16:08 Онищенко положительно оценил поправки Путина в закон о РАН ВСУ наносят удары из артиллерии и прячут «Грады» в жилых кварталах: полная сводка о военной - 16:02 ВСУ наносят удары из артиллерии и прячут «Грады» в жилых кварталах: полная сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО) Известная телеведущая застраховала свои роскошные ягодицы на миллионы - 16:00 Известная телеведущая застраховала свои роскошные ягодицы на миллионы Международные наблюдатели рассказали об эскалации конфликта на Донбассе - 15:56 Международные наблюдатели рассказали об эскалации конфликта на Донбассе В США задержали возможного последователя массового убийцы из Флориды - 15:56 В США задержали возможного последователя массового убийцы из Флориды Украина узаконила «агрессию» России, но это не спасло ее от показательного унижения в ЕС - 15:53 Украина узаконила «агрессию» России, но это не спасло ее от показательного унижения в ЕС Запад готовит теракты в Дамаске, чтобы помешать освобождению Восточной Гуты - 15:53 Запад готовит теракты в Дамаске, чтобы помешать освобождению Восточной Гуты Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале - 15:49 Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"