В Венесуэле из-за взрыва на подстанции без электричества остались восемь штатов

В венесуэльском штате Яракуй на подстанции взорвался конденсатор.

Технические службы уже возобновили подачу электрической энергии в семь штатов, на текущий момент профессионалы восстанавливают энергоснабжение для штата Тачира. В итоге восемь штатов остались без электричества. Об этом сказал в конце рабочей недели руководитель Минэнергетики страны Луис Мотта Домингес, сообщает канал Globovision.

«Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей была кем-то повреждена», — сообщил Мотта Домингес. При этом власти винят в данном третьи силы, именуя отключения актами саботажа и диверсиями.

По утверждению Мотты Домингеса, взрыв на подстанции был совершён сознательно, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами, намеченными на 22 апреля.