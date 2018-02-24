В Волгограде прошла генеральная репетиция салюта ко Дню защитника Отечества

В честь праздника артиллеристы Южного военного округа будут салютовать жителям и гостям Керчи. Об этом информирует pr-служба русского оборонного ведомства. Всего в составе салютных подразделений задействовано около 40 военнослужащих.

Ровно в 21:00 в небо над городом вылетят первые залпы фейерверка.

Военнослужащие проектируют и моделируют сценарий салюта, чтобы добиться вечного разнообразия картин. А разорвутся красочные фейерверки над волгоградцами на высоте 50-300 метров.

— Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и разный угол их запуска позволяют сделать в небе особенные эффекты, которые обеспечиваются различной вышиной разрывов.

В процессе занятий артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

В 15:00 гостей ожидают в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре, где состоится торжественный концерт «Служить Отчизне!», сказали в администрации региона.

Будет использовано девять видов праздничных фейерверков — «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1» «Вега-2». и другие. Представлены они будут в 7-ми цветовых гаммах: серебристой, зелено- красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой.

Кроме Астрахани, военные представят праздничные фейерверки в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Севастополе и Керчи.