Сегодня 24 февраля в Украинском государстве я вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса» — закон № 2268-VIII «Об особенностях национальной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Скандальный закон украинские народные избранники приняли еще 18 января.

В законе Российскую Федерацию назвали страной-агрессором и официально обвинили в оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Как говорилось, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях национальной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что закон о реинтеграции Донбасса систематизирует использование Вооруженных сил и исполненье военных задач, а кроме этого меняет формат так называемой антитеррористической операции в Донбассе на операцию объединенных сил.

Абсолютная власть в отношении Донбасса, согласно этому закону, переходит к президенту Украины. В частности, украинский президент в праве проводить военные действия, направленные на изгнание ополченцев с восточных регионов страны. Он размещен в печатном выходе газеты Верховной рады «Голос Украины». Документ вступит в силу уже в субботу, 24 февраля.

В государстве Украина для этих целей создадут Объединенный оперативный штаб ВСУ.

«Закон о реинтеграции Донбасса поощряет применение силы, что неприемлемо».