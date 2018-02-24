Запад пытается неприкрыто давить на РФ и Сербию — Лавров

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил о попытках западных стран «заставить Сербию занимать антироссийскую позицию».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Дачича о попытках стран Запада воспользоваться интересом Белграда к евроинтеграции, что РФ и Сербия становится объектами неприкрытого давления со стороны Запада. По его словам, люди пришли в посольство РФ в Сербии, чтобы возложить венки к мемориалу Освободителям Белграда. Министр иностранных дел РФ отметил, что люди пришли сами, потому что у Москвы и Белграда хорошие отношения и «мы любим свои страны».

«Сербы любят Россию, а россияне — Сербию», — сказал Лавров.