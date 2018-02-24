Завтра в Витебской области до -29 градусов мороза. Объявлен оранжевый уровень опасности

Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Республики Беларусь 25 февраля, проинформировали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью ветер будет неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 5-10 м/с, проинформировали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В субботу в южной части страны пройдет небольшой снег.

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет северный слабый до умеренного. Ночью и в утренние часы на большей части территории Витебской области температура воздуха понизится до -25 — -29 градусов по Цельсию. Днем предполагается от 7 до 13 ниже ноля.