Женский клуб в государственной думе назвал провокацией кампанию в СМИ о домогательствах Слуцкого

Женщины-депутаты Государственной думы РФ заступились за своего коллегу — руководителя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, из которого, по его собственному выражению, пытаются сделать «русского Харви Вайнштейна».

«В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Эдуардовича Слуцкого заявляем, что считаем схожую информацию провокацией».

«Такого рода безосновательные заявления вначале стоит рассматривать как информационную агрессию», — отмечают парламентарии из женского клуба.

«В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем схожую информацию провокацией», — говорится в оповещении женщин-депутатов, участниц женского клуба национальной думы, текст которого поступил в субботу в ТАСС. «Характер провокации очень очевиден». Женщины-депутаты также сообщили, что считаются немыслимым «бездоказательно очернять имя человека».

В объявлении народные избранники выделили, что знают Слуцкого «как порядочного и ответственного политика, специалиста своего дела, имеющего серьезный авторитет не только лишь в РФ, однако и за рубежом», а еще отмечают значимость работы комитета, который он возглавляет. Сам он назвал обвинения поклёпом и дешёвой провокацией.