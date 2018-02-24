Жилая квартира загорелась на севере Москвы

Сотрудникам ГУ МЧС по Москве сообщили о пожаре в жилом доме на проезде Кадомцева на востоке столицы в 11:55 по местному времени.

По информации оперативной дежурной службы МЧС, загорелась квартира на шестом этаже. Пламя охватило 35 квадратных метров квартиры. Пожарные эвакуировали местных жителей. Источник ИА «Политика сегодня» уточнил, что пострадали два человека. Один погиб.

Пожарные локализовали пламя 12:18 и потушили огонь в 12:25 по московскому времени. Врачи осматривают пострадавших. Причины и обстоятельства случившегося неизвестны.