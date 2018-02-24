Значок на грудь: в России детей заставили возвышать Путина

В России объявили конкурс "Дети рисуют президента Путина" - прислали уже сотни портретов.Организаторы предупредили, что програвших не будет: все участники получат "комплект патриотической атрибутики в виде нагрудных значков с российским триколором и с изображением самого ВВП".Они утверждают, что этот конкурс не имеет никакого отношения к выборам, однако стало известно, что детей заставляли рисовать Путина.Так, в одной из школ Пышмы Свердловской области, например, конкурс назывался "Я рисую выборы, я делаю свой выбор". Рисовать, правда, оказалось можно только Путина, говорит депутат областного заксобрания Александр Ивачев.Когда одна из учениц нарисовала кандидата от КПРФ Павла Грудинина, то получила жесткий нагоняй от своей учительницы, депутат по этому поводу уже направил жалобу в прокуратуру.