Адвокат Саакашвили прокомментировал просьбу ГПУ к Нидерландам

Адвокат лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий считает нонсенсом направление Генпрокуратурой Украины поручения правоохранительным органам Нидерландов с просьбой взятия у Саакашвили образцов голоса.Об этом он заявил в эфире телеканала "News One" в субботу."Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал адвокат.Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право Саакашвили."С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.Как сообщалось, 24 февраля заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса.