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Адвокат Саакашвили прокомментировал просьбу ГПУ к Нидерландам


Добавлено: 25 фев 2018 в 00:07, Категория: Политика
Адвокат Саакашвили прокомментировал просьбу ГПУ к Нидерландам
Адвокат лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий считает нонсенсом направление Генпрокуратурой Украины поручения правоохранительным органам Нидерландов с просьбой взятия у Саакашвили образцов голоса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "News One" в субботу.

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал адвокат.

Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.

Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право Саакашвили.

"С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 февраля заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса.


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Добавлено: 25 фев 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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