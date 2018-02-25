Асад и РФ продолжают бомбить Сирию, несмотря на решение ООН

Сирийские правительственные войска продолжают обстрелы и бомбардировки Восточной Гуты, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что сегодня утром были осуществлены два авиаудара в этом регионе. Погибла одна женщина.

На данный момент район Восточной Гуты находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская группа Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек.