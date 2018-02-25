Боевикам было грустно праздновать 23 февраля: потеряли позиции под Донецком

Боевики «ДНР» потеряли часть своих позиций под Новобахмутовкой и Васильевкой. Об этом они пишут в социальных сетях.

Речь идет о позициях в Ясиноватском районе.

Боевики отмечают, что им было невесело отмечать 23 февраля, поскольку поздравления выглядели, как ирония.

«Как-то не празднично», — отметил наемник.

При этом в соцсетях корректируют эти данные, указывая, что Новобахмутовка и так была в тылу и под контролем ВСУ, а речь идет скорее о Новоселовке-2. «Логичне под Новоселовкой-2 тогда, а не Новобахмутовкой», — отметил комментатор.

«Обе Новобахмутовки это как бы наши тылы. Или еще где-то есть, которую рашисты сдали?» — отметил другой автор.

Орфография и стилистика комментаторов полностью сохранены.

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