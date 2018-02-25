Боевики скрыли от ОБСЕ содержимое «гумконвоя» из России

Боевики ОРДЛО скрыли содержимое последнего «гумконвоя» РФ от наблюдателей СММ ОБСЕ.

Так, в отчете миссии сообщают: «Двое вооруженных мужчин не разрешили патрулю миссии заехать на территорию объекта, расположенного на ул. Руднева, 2а, в Луганске, объяснив это тем, что вопрос доступа наблюдателям необходимо было согласовать предварительно. Команда СММ пыталась осуществить мониторинг процесса разгрузки колоны грузовиков с надписью „гуманитарная помощь от Российской Федерации“, которая, как видели наблюдатели, въехала на территорию объекта».

Также, в миссии добавили, что боевики мешают работе СММ ОБСЕ и в других районах оккупированного Донбасса. Так, боевик «ДНР» дважды останавливал патруль миссии на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 к востоку от оккупированного Кременца и требовал провести проверку прицепа миссии.