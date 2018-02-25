Будущие младшие специалисты автобронетанковой службы дали праздничный концерт для приглашенных гостей в Челябинске

День защитника Отечества в учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) прошел с приглашением почетных гостей. Праздничный концерт силами солдатской самодеятельности и творческих коллективов Челябинска порадовал участников торжественного сбора.

Военнослужащих поздравили председатель родительского комитета совета шефов воинских частей Ирина Овчинникова и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин, которому в марте исполняется 103 года. Его выступление приняли с восторгом, стоя аплодируя командиру пулемётного взвода, который прошёл с боями до Германии, после двух тяжёлых ранений вернулся на Челябинский металлургический завод. Сегодня Михаил Резепин — почётный казак Оренбургского казачьего войска и активно участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.

Особо отличившихся офицеров шефы отметили благодарностями областного общественного движения «За возрождение Урала» и Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности за достойную службу и воспитание будущих сержантов.