Бывший мэр Лондона призвал решительно противостоять России

Глава британского МИДа Борис Джонсон опубликовал статью, посвященную годовщине так называемого "присоединения" Крыма к России.В ней он снова обвинил Москву в аннексии полуострова и нарушении международного права.Господин Джонсон, ранее занимавший пост мэра британской столицы, пишет, что решение о "присоединении" Крыма в Кремле приняли почти за месяц до референдума — 22 февраля."Спустя четыре года после этого события мы должны напомнить себе о том, что произошло, и удвоить нашу решимость отстаивать наши ценности и поддерживать международное право",— отмечает он.Глава британского МИДа призвал решительно противостоять России и сохранять санкции против нее до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.