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Бывший мэр Лондона призвал решительно противостоять России


Добавлено: 25 фев 2018 в 04:29, Категория: Политика
Бывший мэр Лондона призвал решительно противостоять России
Глава британского МИДа Борис Джонсон опубликовал статью, посвященную годовщине так называемого "присоединения" Крыма к России.

В ней он снова обвинил Москву в аннексии полуострова и нарушении международного права.

Господин Джонсон, ранее занимавший пост мэра британской столицы, пишет, что решение о "присоединении" Крыма в Кремле приняли почти за месяц до референдума — 22 февраля.
"Спустя четыре года после этого события мы должны напомнить себе о том, что произошло, и удвоить нашу решимость отстаивать наши ценности и поддерживать международное право",— отмечает он.
Глава британского МИДа призвал решительно противостоять России и сохранять санкции против нее до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.


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Добавлено: 25 фев 2018 в 04:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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