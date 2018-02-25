Для Путина чем больше погибших россиян, тем лучше, – политолог

Если Россия в дальнейшем будет активизировать военные действия на Донбассе и в Сирии, то определенные лица так называемого "кремлевского списка" могут попасть под санкции. Но Путин не станет защищать своих военных.Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Сергей Постоловский.Если против определенных лиц с "кремлевского списка" США введут санкции, это будет личной проблемой Путина. Его окружение теряет много денег и не только из-за санкций. Поэтому ближайшее окружение так или иначе будет давить на Путина. И, очевидно, от этого будет результат,— считает Постоловский.Политолог отмечает, что США к решению проблем с Россией пытаются подойти с разных точек. И расстрел американскими военными российской колонны в Сирии был показательным. Это ответ на заявления России, что у нее большая армия и мощное оружие. США, говорит эксперт, показали, что технологически и инновационно их вооруженные силы на порядок выше РФ.Но Путин не идет ни на какие переговоры, пока не будут учтены его интересы. И вопрос гибели своих военных для него не имеет значения. Неважно, сколько россиян погибнет. Напротив, факт гибели россиян в Сирии и на Донбассе путинская пропаганда использует для объединения русских, мол, "Запад и "бандеровцы" хотят их смерти". Поэтому Путин не станет защищать своих военных,— убежден Сергей Постоловский.