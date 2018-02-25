Эмили Ратажковски впервые попала в объектив папарацци с Себастьяном Бир-Макклардом после новости о замужестве

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

Вчера 26-летняя Эмили Ратажковски удивила всех новостью о замужестве – модель вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. А сегодня уже гуляла по Нью-Йорку в новом для себя статусе жены. Папарацци сфотографировали пару в одном из китайских ресторанов города.

Эмили была одета в костюм с леопардовым принтом и черные босоножки на каблуке, а ее муж появился перед объективами фотографов в спортивных штанах, майке и куртке. Молодожены выглядели веселыми и счастливыми.

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

О муже Эмили известно, что он актер (последний фильм, в котором он снялся, вышел в 2006 году), сценарист, режиссер и продюсер. В прошлом году на экраны вышел спродюсированный им триллер "Хорошее время" (Good Time) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Среди проектов Себастьяна – драма "Бог знает что" (Heaven Knows What).

Журналисты пытаются определить, когда начался роман продюсера и модели, которая ранее встречалась с Джеффом Магидом, и теряются в догадках. Эмили и Себастьян были замечены за поцелуями в Лос-Анджелесе в середине февраля.

Себастьян Бир-Макклард

Фото из Instagram Себастьяна Бир-Маккларда