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«Генетический переворот»: как жители Соединённого Королевства оказались «ненастоящими британцами»


Добавлено: 25 фев 2018 в 02:21, Категория: В мире
«Генетический переворот»: как жители Соединённого Королевства оказались «ненастоящими британцами»
В геноме современных британцев почти не осталось следов коренных жителей Британских островов — тех, кто строил Стоунхендж. К такому выводу пришли генетики из международной исследовательской группы, изучившие несколько сотен образцов биологического материала древних европейцев.

Исследование ДНК древних европейцев, проведённое международной группой генетиков и археологов, стало самым крупным трудом подобного рода за последние десятилетия. Учёные провели подробный анализ 400 скелетов людей, живших на территории современной Европы 3—6 тыс. лет назад.

По результатам исследования выяснилось, что около 4500 лет назад Великобританию буквально накрыла волна иммигрантов из центральной Европы — носителей так называемой культуры колоколовидных кубков.

Своё название эта археологическая культура получила по форме популярной среди её представителей керамики — кубков в виде перевёрнутого колокола. Именно эти изделия в большом количестве археологи находили на местах древних поселений.

Ранее считалось, что древние европейцы, жившие 4—5 тысяч лет назад, почти не перемещались, но теперь эта теория, похоже, опровергнута. Учёные заявили, что спустя несколько столетий после наплыва мигрантов на Британские острова там почти не осталось носителей «истинно британского» генома — в 90% образцов его фактически полностью вытеснили чужеродные гены. А значит, среди современных жителей Соединённого Королевства практически не осталось «чистокровных» наследников коренных народов островов — тех, кто строил Стоунхендж во времена неолита.

«Результаты убедительно доказывают, что миграция представителей культуры колоколовидных кубков в Великобританию была более масштабной и интенсивной, чем кто-либо мог предположить ранее. Фактически, после этого периода в Британии появилось совершенно новое население. Мы до сих пор не знаем, что вызвало такой стремительный генетический «переворот». По нашей информации, эта иммиграция не была вторжением, то есть не носила насильственный характер», — говорит один из авторов исследования Ян Армит из Университета Брэдфорда.

Учёный предполагает, что к сокращению численности коренного населения могли привести некоторые экологические катаклизмы либо новые вирусы, которые, вполне вероятно, завезли мигранты.

«Эта работа существенно уточняет предыдущие данные. В Европе вообще не осталось ни одной чистокровной нации в принципе. Теория о том, что британцы — потомки кочевников из степей Восточной Европы, существовала и раньше. Сначала они расселились по Центральной Европе, а затем их потомки добрались и до Британских островов и вытеснили фермеров эпохи неолита. Правда, речь шла немного о других цифрах», — рассказал в интервью RT доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский.


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Добавлено: 25 фев 2018 в 02:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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