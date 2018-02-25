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Гольдман Сакс готов признать криптовалюты: биткоин и пучкоин в качестве настоящих денег


Добавлено: 25 фев 2018 в 14:04, Категория: Статьи

Гольдман Сакс готов признать криптовалюты: биткоин и пучкоин в качестве настоящих денегДля государств с развитой экономикой вливание криптовалют в финансовые системы будет весьма кстати. Это не нанесет никакого ущерба и не вызовет таких последствий, как инфляция. Конечно, предугадать развитие событий, реакцию граждан на это сложно. Но Goldman Sachs готов признать, что биткоин и пучкоин могут стать неплохим средством для инвестирования. Ставят их даже наравне с золотом и прочими ценными металлами.

Цифровые монеты уже готовы изменить устаканившуюся годами систему. Например, новая криптовалюта - Пучкоин. Ее создатель не стесняется своего лица. Его можно увидеть на монете. Ну, а само название Puchcoin – это прототип фамилии – Пучков. Монету ждут хорошие перспективы на криптовалютном рынке.

Весомые мировые валюты, такие как доллар, евро, хорошо выполняют свою роль, так сказать, крепко стоят на ногах. А вот к не столь значительным валютам как песо или реал можно привлечь электронные деньги, чтобы поддержать ситуацию в финансовой системе.

Инвестиционный банк утверждает, что курсы криптовалют будут возвращаться на уровень прошлого года. Предположения аналитиков банка таковы, что число криптовалют должно быть ниже или равняться эмиссии реальных денег. Цифровые валюты – это активы с невысокой степенью доходности.

В целом политика Goldman Sachs говорит о положительной оценке и признании перспектив биткоина, пучкоина, да и прочих криптовалют ведущими финансистами мира.

Goldman Sachs сам по себе имеет большой международный вес в мире финансов и политической среде. «Тихий переворот» ожидает в будущем американские власти под влиянием этого инвестиционного банка. Некоторые финансисты из Goldman Sachs стали заправлять финансовой политикой и в правительстве США.



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Добавлено: 25 фев 2018 в 14:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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