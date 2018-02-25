"Интер" вышел на 3-е место в Серии А благодаря победе над "Беневенто"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Футболисты миланского "Интера" обыграли "Беневенто" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Милане в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри", в составе которых отличились Милан Шкриняр (66-я минута) и Андреа Раноккья (69). У "Беневенто" на 81-й минуте был удален Николас Виола, получивший вторую желтую карточку.

"Интер" набрал 51 очко и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Серии А, обойдя "Рому" (50) и "Лацио" (49), у которых по игре в запасе. "Беневенто" (10) идет на последнем месте.