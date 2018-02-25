Известный политолог озвучил планы руководства России по отношению к соседним государствам

Основная цель Владимира Путина - восстановление России в границах 1917 года с территориями, которые вошли в состав Советского Союза после 1939 года.Такое мнение в интервью изданию “Апостроф” выразил политический эксперт Виталий Портников.Он считает, что в фантазиях Путина Украина являет собой несколько областей Российской Федерации. Подобное отношение наблюдается и к Белоруссии.Кроме того, говорит политолог, Путин хочет превратить страны Восточной Европы в делегатов своих пожеланий на Западе. В настоящий момент ведется серьезная работа для выполнения этой программы, подчеркнул Портников (речь идет главным образом о Словакии, Чехии и Польше).