Кинокритик: Награда Окопной за «Довлатова» была ожидаема

Так считает глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

Елене Окопной вручили «Серебряного медведя» за художественный вклад.

Кинокритик считает, что хоть это и не главная награда, но все же хороший приз и он был вполне ожидаем. Он отметил, что для получения подобной награды надо сделать в самом деле что-то стоящее. Об этом сообщает РИА Новости.

Окопная сказала, что работать над этой кинокартиной было настоящим испытанием. Сохранилось совсем небольшое количество вещей тех времен, что усложняло работу. Необходимо было найти снимки того времени, которых также оказалось немного. Однако художник по костюмам заявила, что они сделали все возможное, чтобы воссоздать тот период времени.