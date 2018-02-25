"Кокаин" из Аргентины в Россию доставлял лично Патрушев - СМИ

Директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев лично принимал участие в операции по доставке из Аргентины в Россию чемоданов с "кокаином", которые использовались для раскрытия преступной ячейки, планировавшей переправку наркотиков в Европу через посольство РФ в Буэнос-Айресе, заявляет британская газета The Telegraph.По версии The Telegraph, сопровождение чемоданов с мукой, заменившей согласно плану спецоперации кокаин, Патрушев осуществлял лично. В декабре 2017 года директор ФСБ посетил Аргентину с визитом и подписал меморандум о взаимопонимании с президентом Аргентины Маурисио Макри. Как отмечает издание, для доставки "кокаина" использовался самолет директора ФСБ РФ.По данным следствия, сам наркобагаж принадлежал бывшему сотруднику посольства Али Абьянову; именно из-за его увольнения у преступников возникли проблемы с транспортировкой груза. И после того, как от последнего поступил запрос доставить груз в РФ, правоохранительные органы решили начать действовать.В целом, по итогам проведенной спецоперации (кстати, она длилась больше года - с момента обнаружения кокаинового груза в посольстве) полиции удалось арестовать двух членов банды наркоторговцев - Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова, попытавшихся забрать чемоданы с "начинкой" в России, а также самого первого фигуранта, экс-сотрудника посольства Абьянова. Кроме того, два ареста были проведены и в Аргентине - под стражу были взяты сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и еще один россиянин Александр Чикало.Однако предполагаемого главаря банды, российского бизнесмена, фигурирующего в деле как "гражданин К", задержать не удалось. По версии следствия, в последние годы он проживал на территории Германии, и пока что это все, что о нем известно.