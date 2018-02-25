Компартия Китая предложила сделать полномочия лидера бессрочными

Центральный комитет Коммунистической партии Китая выдвинул предложение снять какие-либо легитимные ограничения в отношении срока полномочий председателя партии и фактического главы государства, сообщает Xinhua.

В инициативе ЦК КП Китая речь идет об изъятии из конституции пункта, в котором говорится, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд».

Обсуждение этого и других предложений по изменению китайских законов начнется 26 февраля на трехдневном пленуме центрального комитета Компартии. В случае одобрения инициативы будут вынесены на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Лидер Китая Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с 2013 года, пост генсека ЦК КП Китая — с 2012 года. В 2017 году он был переизбран на пост генерального секретаря, а в уставе партии были закреплены его основные идеи.