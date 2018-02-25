Кто родился 25 февраля

Оксана Андреевна Бондарь, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Работала учителем в школе. Неоднократно избиралась депутатом Магаданской областной думы. В 2015-2016 годах являлась первым заместителем председателя регионального парламента.

А ещё в этот день родились:

Владимир Васильевич Устинов (65 лет), полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе. С 1978 года работал в органах прокуратуры, прошёл путь от помощника прокурора Кореновского района Краснодарского края до Генерального прокурора РФ. Возглавлял министерство юстиции РФ. 14 мая 2008 года был назначен полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе.

Алексей Октябринович Балабанов (1959-2013), кинорежиссёр. Свой первый полнометражный фильм — «Счастливые дни» — он снял в 1991 году. В 1992 году режиссёр стал соучредителем Кинокомпании СТВ, при участии которой и снимал почти все свои картины. Среди работ Алексея Балабанова фильмы: «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Война», «Жмурки», «Морфий» и другие. Всего режиссёр снял около 20 картин, ко многим из них он написал сценарии сам.

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