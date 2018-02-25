Латвийский политик: Страна действует по распоряжению США

Латвийский политик действует Илга Крейтусе сказала, что третий по величине банк в Латвии ликвидируют по распоряжению Соединенных Штатов.

Это она сообщила в интервью Baltkom. Она считает, что подобные действия порождают сомнения у народа. Политик заявила, что в стране самостоятельно ничего не решают, однако если Соединенные Штаты сказали, то почти тут же в Латвии ликвидируют третий большой банк.

FinCEN – система борьбы с финансовыми преступлениями, находящаяся под контролем американского министерства финансов подала такое предложение. Они выдвинули его, потому что подозревают в денежных махинациях и взяточничестве.

Клиентам банка выплатят возмещения.