Мать и дочь обезвредили вооруженного грабителя в винном магазине

Когда вооруженный грабитель вошел в магазин спиртных напитков в Оклахоме, владелица и ее дочь отказались быть просто жертвами. Женщины устроили ему настоящий бой.Камеры наблюдения магазина Forest Acres Liquor в Талсе показали, что грабитель вошел в магазин и потребовал женщин отдать ему наличные. Хозяйка винного магазина, 53-летняя Тина Ринг (Tina Ring), и ее 30-летняя дочь Эшли Ли (Ashley Lee) вначале сделали вид, что подчиняются. Как только грабитель потерял бдительность, женщины выхватили пистолеты из-под стойки, и мать начала стрелять, не ожидая, пока неизвестный нападет.В результате открывшейся перестрелки никто серьезно не пострадал, однако пока Ринг отвлекала огонь на себя, Ли вызвала полицию, и те задержали нападавшего. Прибывшие на место полицейские восхитились, как женщины управились с бандитом, при этом не причинив особого ущерба.Подозреваемый, позже идентифицированный как Тайрон Ли (Tyrone Lee), однофамилец дочери, доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести.Несмотря на перестрелку, магазин открылся на следующий день после инцидента.