Михаил Саакашвили объяснил свое желание вернуться в Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который был депортирован из Украины 12 февраля, заявил, что он намерен вернуться в Киев, чтобы пройти все необходимые следственные действия.Об этом одиозный политик написал на своей официальной странице в Facebook.Саакашвили отметил, что готов выполнить все необходимые согласно украинским законам процедуры, что "развенчать дело" в отношении себя.Напомним, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Юристы, представляющие интересы лидера политической партии "Движение новых сил", назвали решение пограничной службы незаконным.