На Зимнем фестивале искусств Башмета присутствовала пекинская опера

В Сочи 24 февраля показали «Легенду о нефритовой заколке» на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета. Это рассказ о монахине, решившейся на замужество без позволения на это.

По словам художественного руководителя фестиваля, появление Пекинского оперного театра не самое обычное явления для этого мероприятия, хотя на нем принимали самых разных гостей. Вот уже восемь лет пекинская опера находится в «Списке нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО.

Персонажи в этой опере разделены на четыре главных амплуа. Каждое из них делится на различные сценические роли. У каждого есть свои определенные особенности актерской игры, макияжа, одежды. В актерском гриме переплетается реалистичность и символичность. Он зависит от возраста, чувств и состояния персонажа.

Этот фестиваль внесли в 20 лучших фестивалей мира.