Началась аккредитация репортеров на освещение послания президента РФ

Сегодня была объявлена аккредитация корреспондентов на освещение ежегодного послания президента рф Путина Федеральному собранию.

Начался приём заявок на аккредитацию репортеров на освещение ежегодного Послания Российского Президента В. Путина Федеральному Собранию.

Об этом сказали корреспонденты информагентства РИА Новости, сославшись на пресс-службу Кремля.

Как информирует Кремль, заявки на аккредитацию принимаются от русских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных репортеров, аккредитованных при МИД РФ, только в электронном виде на сайте Кремля в разделе «Для СМИ» до 21:00 мск 25 февраля текущего 2018-ого.

Заявки будут приниматься до 21.00 мск 25 февраля.

Информация о месте проведения, порядок работы и список аккредитованных корреспондентов будут дополнительно размещены на сайте www.kremlin.ru, говорится в сообщении. Список аккредитованных репортеров и другая информация будут размещены на сайте Кремля.

Письмо президента состоится 1 марта текущего года. Руководителя русского государства уже обращались с посланием 22 раза, в том числе лично Путин — 12 раз. В конце декабря прошлого года 1-ый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что это — право руководителя государства, и он может воплотить его, «когда сочтет нужным».