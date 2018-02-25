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Находившиеся за границей жители России смогут проголосовать на выборах преждевременно


Добавлено: 25 фев 2018 в 07:40, Категория: Политика
Находившиеся за границей жители России смогут проголосовать на выборах преждевременно

В Центризбиркоме считают, что в преждевременном голосовании примут участие порядка 120 тыс. человек. Также преждевременно проголосовать смогут и жители РФ, проживающие за рубежом, но для них эта процедура будет доступна не ранее 2 марта.

— По последней располагаемой информации на данный момент избирательных комиссий субъектов РФ, заблаговременное голосование пройдёт на территории 35 субъектов. Это участки в Алжире (участок в городе Алжир), Афганистане (Кабул и Мазари-Шариф), Республики Беларусь (Островец), Вьетнаме (Вунгтау), а кроме этого Иордании (Амман), Катаре (Доха), Кувейте (Эль-Кувейт), Омане (Маскат) и три участка в Египте (Каир, Александрия, Хургада). Отдельные группы избирателей смогут проголосовать на 140 участках в 74 государствах.

По имеющейся достоверной информации избиркома, на труднодоступных участках должны преждевременно проголосовать не менее 1,5 тыс. работников маяков, оленеводческих хозяйств, метеостанций, золотодобывающих, газодобывающих и геологических учреждений, военные из отдаленных погранзастав и т. д.

Традиционно на некоторых иностранных участках проводят преждевременное голосование, это может быть связано с культурными и религиозными особенностями и традициями отдельных стран, например, ежели выходным днем там является не воскресенье, когда проводят голосование в Российской Федерации. Таким образом, около 150 тыс. жителей РФ смогут принять участие в преждевременном голосовании на выборах-2018.

Речь не идёт о преждевременном голосовании в классическом понимании данного слова, когда досрочно могут проголосовать всевозможные избиратели — этот университет на федеральных выборах в РФ не применяется в принципе, а в кампаниях иных уровней его использование на текущий момент значительно минимизировано и сохранилось только на муниципальных выборах.



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Добавлено: 25 фев 2018 в 07:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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