Навальный удалил расследование про Дерипаску и Приходько со своего сайта

9 февраля домен navalny.com внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора по решению Усть-Лабинского регионального суда Краснодарского края.

Также была удалена страница с анонсом еженедельного эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля. «Поэтому мы на текущий момент ее закроем, перенесем все эту информацию на внешнюю ссылку и потребуем от Роскомнадзора разблокировки», — подчеркнул Навальный.

Навальный разъяснил удаление тем, что «основная программа распространения» информации выполнена, а страничку «уже никто не посещает».

Модель Настя Рыбка стала известна после собственных откровений про отдых с миллиардером Дерипаска. Туда подал иск предприниматель Олег Дерипаска.

В российской столице суд не стал рассматривать объявление политика Алексея Навального, который просил признать неправомерным решение относительно препятствования изучению ФБК. Он обвинил ее в незаконном распространении информации о частной жизни.

С официального сайта ФБК Навального Navalny.com удалена страница с изучением о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. Позже Навальный подтвердил, что Роскомнадзор начал перекрыть доступ к его сайту.