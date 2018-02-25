Неугомонный Йеллоустоун настораживает в двух моментах – ученые

Новости науки сегодня, 25.02.2018: супервулкан Йеллоустоун настораживает специалистов в нескольких моментах.

В последнее время наблюдения за опасным гейзером только усиливаются и причиной тому повышенная сейсмическая активность на территории Йеллоустоунской кальдеры. Йеллоустоун стал демонстрировать целые рои подземных толчков, которые являются беспокойством для экспертов, изучающих поведение вулкана.

После последних 200 землетрясений, 23 февраля, на территории Йеллустоунского национального парка, согласно данным USGS, произошло 18 толчков, магнитудой от 0.3 до 2.7 балла. Очаг залегал на глубине, варьирующейся от 6 до 10 км.

Однако это не единственный момент, настораживающий специалистов в поведении вулкана. Исследователей напрягают также и показатели датчиков, которые судя по всему, неисправны или кто-то осознанно делает так, чтобы приборы показывали некорректную температуру.