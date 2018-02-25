Пекин выступил против односторонних санкций США в отношении жителей и компаний Китайская республика

Китай выступил против санкций США в отношении компаний Китайская народная республика, введенных в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи.

Гэн Шуан также напомнил, что Китайская народная республика исполняет все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не дает возможность своим гражданам и организациям осуществлять деятельность, которая их нарушает.

Само решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают «ошибочными действиями», которые могут навредить «двустороннему сотрудничеству», сообщается в заявлении МИД Китая. По утверждению дипломата, американской стороне уже сделано решительное представление. Пекин призывает американскую сторону «немедленно закончить схожие нарушения, чтобы не подорвать двустороннее сотрудничество».

Внешнеполитическое ведомство Китая заверило, что руководство страны будет в соответствии с законом разбираться с фактами нарушения резолюций СБ ООН, ежели такие случаи будут выявлены в процессе расследования.

Добавим, что режим в Пхеньяне находится под санкциями в связи с разработкой ядерного оружия и усилением ракетной программы.

Понятно, что накануне МинФин США опубликовало новые санкции против Северной Кореи.