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Подконтрольная России "прокуратура Крыма" взялась за Украинский культурный центр


Добавлено: 25 фев 2018 в 02:42, Категория: Политика
Подконтрольная России "прокуратура Крыма" взялась за Украинский культурный центр
Подконтрольная Кремлю "прокуратура Крыма" вызвала для проверки участников Украинского культурного центра. Об этом рассказала участница Украинского культурного центра Ольга Павленко.

Также "прокуратура" пришла с проверкой в библиотеку Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.

"Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!" – отметила Павленко.

Кроме этого по словам активистов типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурный центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета "Кримський терен" на украинском языке называется "экстремистским материалом".


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Добавлено: 25 фев 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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