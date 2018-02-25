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Познер разъяснил причину своего ухода во время эфира Al Jazeera


Добавлено: 25 фев 2018 в 07:07, Категория: Политика
Познер разъяснил причину своего ухода во время эфира Al Jazeera

Об этом он написал в колонке на своем сайте Познер онлайн. По его словам, вначале предполагалось участие корреспондента Михаила Зыгаря и внучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, но позже выяснилось, что принять участие в программе она не сможет.

Тележурналист Владимир Познер разъяснил причину своего ухода во время эфира канала Al Jazeera.

Познер пояснил, что он будет участвовать в передаче только в том случае, ежели ведущие попробуют откровенно и объективно показать современную РФ.

Владимир Познер разъяснил причины своего ухода во время прямого эфира на телеканале «Аль-Джазира». В недалеком прошлом уполномоченные «Аль-Джазиры» снова связались с корреспондентом и поведали о собственных планах посвятить программу целиком Российской Федерации, чтобы у наблюдателей была возможность лучше понять то, что происходит в государстве. Я должен был здесь же встать и уйти. «Другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения». Меня заверили, что так оно и будет, — проинформировал Познер. Также в программе участвовали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза, информирует Life.Ru.

По утверждению Познера, его «заверили, что никаких дебатов не будет», однако с самой первой мин., признается телевизионный ведущий, он понял, что «вляпался».

Он сказал, что вначале ответил на вопрос о том, является ли РФ демократией.

Однако именно в дебаты вокруг предстоящих президентских выборов в Российской Федерации все и вылилось: «Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять В.Путина с победой».



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Добавлено: 25 фев 2018 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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