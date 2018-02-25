Путин поздравил российских хоккеистов с золотом ОИ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с победой на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане. Об этом рассказал главный тренер сборной Олег Знарок, сообщает ТАСС.

Знарок сообщил, что поздравления с победой звучали не только от главы государства, но и от премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Олимпийского комитета России Александра Жукова: «После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России».

Министр спорта России Павел Колобков, в свою очередь, отметил: «Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!» (цитата по РБК).

Напомним, сборная России по хоккею стала олимпийским чемпионом впервые с 1992 года, одержав победу над сборной Германии в овертайме.