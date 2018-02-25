Работники Роспотребнадзора поведали россиянам о вспышке брюшного тифа в Пакистане из-за сильного загрязнения воды в данном регионе. «Министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не сообщает о количестве заболевших, однако, по располагаемым достоверным сведениям профессионалов Университета Ага-Хан, количество заболевших детей не менее десяти», — сообщается в заявлении.

Первопричиной распространения заболевания по достоверной последней информации институт Ага-Хан стало загрязнение воды в Хайдарабаде. С ноября минувшего года зарегистрировано не менее 100 случаев брюшного тифа.

Продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi. По достоверной располагаемой информации профессионалов Университета Ага-Хан, болезнь выявлена у не менее 10-ти детей.

В Роспотребнадзоре жителей, направляющихся в Пакистан, призвали принимать во внимание эти сведения. Лечится противомикробными препаратами, для профилактики применяются особенные бактериофаги и вакцина.