Россия не справится с Крымом, – Кравчук

Если ситуация в России будет ухудшаться, то Кремль не сможет справиться с незаконно аннексированным Крымом.Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук во время четвертого Балтийско-Черноморского форума бывших президентов и государственных деятелей Украины, Польши, Молдовы, Литвы и Латвии.По его словам, возвращение Крыма Украине – сложный вопрос, и он решится не так просто, как хотелось бы – для этого нужно время.Сколько? Не знаю. Но я думаю так: если ситуация в России будет ухудшаться, то она не справится с Крымом. В 1954 году приехал туда Хрущев, посмотрел, потом приехал в Украину, зашел в ЦК и сказал - забирайте Крым себе, потому что Россия не может с ним справиться. Это было решение Политбюро,– пояснил Кравчук.Кроме того, по мнению Леонида Кравчука, будет справедливо создать Крымскотатарскую автономию.